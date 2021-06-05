Enerjide acele kamulaştırma kararı
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Enerjide acele kamulaştırma kararı

Enerjide acele kamulaştırma kararı
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Adana'da gerçekleştirilecek enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Adana'da gerçekleştirilecek enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adana'da Sarıçam-Çiçekli-Aflak-Çaylı Enerji Nakil Hattı'nın yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlar elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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