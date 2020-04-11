Enerjide acele kamulaştırma kararı Karakurt Havza Trafo Merkezi Projesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Karakurt Havza Trafo Merkezi Projesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "154 kV Karakurt Havza Trafo Merkezi Projesi" kapsamında bazı taşınmazların, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Manisa'nın Soma ilçesi sınırları içindeki bir kömür rezervi ihaleye çıkarıldı.

87194 sicil numaralı maden ruhsatı ile S: 944 ve S: 549 numaralı maden ruhsatlarının koordinatlarla belirlenen alanlarındaki kömür rezervi, "ruhsatın devri suretiyle işletme hakkının verilmesini de içerecek şekilde rödovans yöntemiyle işlettirilmesi" usulüyle ihale edilecek.

Geçici teminat bedeli 5 milyon lira olarak belirlenen ihale, 21 Nisan Salı günü saat 14.00'te yapılacak.

İstekliler, tekliflerini ihale gün ve saatine kadar TKİ'nin Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine teslim edebilecek.

Kaynak: AA