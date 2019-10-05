Enerjide acele kamulaştırma kararı
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), bazı illerdeki taşınmazları enerji nakil hattı yapımı amacıyla acele kamulaştıracak.
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), bazı illerdeki taşınmazları enerji nakil hattı yapımı amacıyla acele kamulaştıracak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TEDAŞ'a ait "Zonguldak TM II-Gelik DM ENH", "Koramanlar KÖK-Basat KÖK ENH", "Bakacakkadı DM-Karamanemirler DM ENH", "Dedeoğlu KÖK-Yeşilyurt KÖK ENH", "Uluköy KÖK-Darsu KÖK ENH", "Çakıllı KÖK-Örenyeri KÖK ENH", "Osmaniye DM-Ayaş Sanayi DM ENH" ve "Himmetoğlu DM-Karaman Emirler ENH" enerji nakil hatlarının güzergahlarına denk gelen taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEDAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.