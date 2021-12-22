Enerjide 2021 böyle geçti: Ocak-Haziran

Türkiye ve dünyada yılın ilk yarısında enerji sektörü kayda değer gelişmelere sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Haziran'da Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yaptığı ve Türkiye'nin Karadeniz'deki toplam gaz keşfinin 540 milyar metreküpe ulaştığı müjdesini verdi.

Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkış noktası olan tesisin inşasının 2023'e kadar tamamlanacağını bildirdi.

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin ilk fazında, günde 10 milyon metreküp doğal gazın karadaki işleme tesisine ulaştırılması, gelecek yıllarda proje kapasitesinin günde 40 milyon metreküpe çıkarılması öngörülüyor.

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü ünitesinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı bağlantıyla katıldığı törenle atıldı. Her biri 1200 megavatlık 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor. Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacağı hesaplanıyor.

Bu dönemde, Türkiye'de enerji alanında önemli yeniliklere imza atıldı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde 1 Haziran'da hizmete açılan Vadeli Elektrik Piyasası ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) sistemi ile yeni bir dönem başladı. Bu yıl hayata geçirilen yeni piyasalarla Türkiye, enerji ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda önemli adımlar attı. Elektrik ticaretinde şeffaf ve rekabetçi bir ortamda ileri tarihli işlemlerin yapılmasına imkan sağlayan Vadeli Elektrik Piyasası ve elektriğin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini kanıtlayan YEK-G sistemi ile sürdürülebilir yatırım ortamının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi (FSRU) 25 Haziran'da BOTAŞ'a ait Hatay Dörtyol Terminali'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle faaliyete başladı. Türk bayrağına sahip ilk FSRU olma özelliği taşıyan Ertuğrul Gazi'nin, 110 milyon metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesiyle Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ağrı'da Koza Altın Temel Atma Töreni'ndeki konuşmasında, Mollakara altın ve gümüş projesinde bugüne kadar 197 sondaj yapıldığını, bunların neticesinde 20 ton altın ve 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini bildirdi. Söz konusu altın rezervinin piyasa değeri 1,2 milyar dolar, gümüş rezervinin ise 2,8 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

Enerjide 2021'in ilk yarısında öne çıkan bazı gelişmeler şöyle:

5 OCAK

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ekonomisini korumak için şubat ve martta gönüllü olarak günlük 1 milyon varillik ek petrol üretim kesintisi uygulayacaklarını duyurdu.

13 OCAK

Türkiye enerji piyasasında geçen yıl gerçekleştirilen 22 birleşme ve satın alma işleminin tahmini toplam değeri bir önceki yıla göre yüzde 83 artışla 1,1 milyar dolar oldu.

16 OCAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma Termik Santral tesisi ile yıllık 4,7 milyon ton linyitin ekonomiye kazandırılacağını bildirdi.

18 OCAK

Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilk derin deniz tespit kuyusu Türkali-1'deki çalışmalar 77 günün ardından tamamlandı.

19 OCAK

Bakan Dönmez, doğal gaz arz güvenliğini sağlamak için LNG FSRU ve depolama projeleriyle sisteme günlük gaz verme kapasitesinin 339 milyon metreküpe çıktığını bildirdi.

Doğal gazda, 280 milyon metreküple tüm zamanların tüketim rekoru kırıldı.

21 OCAK

Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 4 bin 800 megavat yenilenebilir enerji kapasitesi devreye alınırken, bu alana yapılan yatırım miktarı yaklaşık 7 milyar doları buldu.

23 OCAK

Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü 96 bin megavata ulaştı.

24 OCAK

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden sağladığı elektrik 166 bin 748 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 21,3 oldu.

27 OCAK

Uluslararası Enerji Ajansı raporuna göre, dünyanın doğal gaz talebi geçen yıl 100 milyar metreküple tarihteki en büyük düşüşü yaşadı.

31 OCAK

Türkiye'den Çin'e gitmek üzere yola çıkan bor yüklü ihracat treni Kars'tan Gürcistan'a uğurlandı. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Çin'e ihraç edilecek bor madeni 42 konteyner içinde Çin'in Xi'an şehrine yola çıktı.

1 ŞUBAT

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin petrol üretiminin 2020'de önceki yıla göre 1,5 milyon varil artarak 22 milyon varili aştığını bildirdi.

11 ŞUBAT

Bakan Dönmez, Türkiye'nin Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) aracılığıyla aldığı doğal gazın 9,4 milyar metreküpe ulaştığı bilgisini paylaştı.

24 ŞUBAT

Dönmez, elektrikte 2021-2025 dördüncü uygulama dönemi için toplam 66,7 milyar lira tutarında elektrik dağıtım yatırımı planlandığını bildirdi.

10 MART

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü ünitesinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı bağlantıyla katıldığı törenle atıldı.

1 NİSAN

OPEC+ ülkeleri, günlük petrol üretimini kademeli olarak mayıs ve haziranda 350 bin, temmuzda ise 441 bin varil artırma kararı aldı.

7 NİSAN

Jeotermal enerji kurulu gücünü geçen yıl 99 megavat ilave kapasiteyle 1613 megavata yükselten Türkiye, bu alanda en fazla kapasite artışı gerçekleştiren ülke oldu.

8 NİSAN

Fatih sondaj gemisi Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı.

22 NİSAN

Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji ve madencilik alanında iş birliğine ilişkin anlaşma onaylandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma tesisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'nin Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.

30 NİSAN

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) yarışmalarında 4 günde 12 farklı şirkete toplam 260 megavat kapasite tahsis edildi.

5 MAYIS

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin ilk görevi için Karadeniz'e açıldığı bilgisini paylaştı.

14 MAYIS

Türkiye'nin maden üretimi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 306 milyon tona ulaştı.

27 MAYIS

Bakan Dönmez, Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından, karada keşfedilen 3 yeni kuyudan günlük 6 bin 800 varil üretim yapılacağını açıkladı.

28 MAYIS

Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı.

29 MAYIS

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 42 bağlantı bölgesinde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Rüzgar Enerjisi Santralleri 3 (YEKA RES-3) yarışmaları yapılacağını duyurdu.

1 HAZİRAN

EPİAŞ bünyesindeki Vadeli Elektrik Piyasası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla işleme açıldı.

OPEC+ grubu, günlük üretimi mayıs ve haziran aylarında 350 bin, temmuzda ise 441 bin varil artırma anlaşmasına devam etme kararı aldı.

4 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yaptığı ve Türkiye'nin Karadeniz'deki toplam gaz keşfinin 540 milyar metreküpe ulaştığı müjdesini verdi.

Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkış noktası olan tesisin inşasının gazın karaya ulaşacağı 2023'e kadar tamamlanacağını bildirdi.

7 HAZİRAN

Bakan Dönmez, 540 milyar metreküplük doğal gaz rezerviyle yıllık 15-20 milyar metreküplük doğal gaz üretimi yapılabileceğini belirterek, "Bu rakam konutlarda tükettiğimiz doğal gazı en az 25 yıl süreyle tam karşılıyor." ifadesini kullandı.

9 HAZİRAN

Vadeli Elektrik Piyasası'nda ilk özel işlem bildirimi megavatsaat başı 427 liradan 30 lot olarak gerçekleştirildi.

10 HAZİRAN

Bakan Dönmez, Mollakara altın ve gümüş projesinde bugüne kadar 197 sondaj yapıldığını, bunların neticesinde 20 ton altın ve 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini bildirdi.

21 HAZİRAN

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası, EPİAŞ bünyesinde işleme açıldı.

25 HAZİRAN

Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma tesisi (FSRU) Ertuğrul Gazi, BOTAŞ'a ait Hatay Dörtyol Terminali'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle faaliyete başladı.

29 HAZİRAN

Türkiye'nin ilk FSRU'su Ertuğrul Gazi'ye ilk LNG transferi gerçekleştirildi.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 13,34 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) December 21, 2021

AA - Ekonomi Haberleri

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