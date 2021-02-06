'Enerji Yatırım Rehberi' yenilendi

TÜRKİYE'nin enerji sektörünü dünyayla buluşturan 'Enerji Sektörü Yatırım Rehberleri' yenilendi. Elektrik, doğal gaz ve maden sektörleri için ayrı ayrı hazırlanan rehber, enerjideki en cazip yatırımları, yerli ve yenilenebilir kaynakları ve Türkiye'yi dünyadan ayıran avantajları içeriyor.

Türkiye, enerjide doğrudan yatırım için harekete geçti. Türkiye'nin enerji sektörünü dünyayla buluşturan 'Enerji Sektörü Yatırım Rehberleri' yenilendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilk olarak 2018'de hazırlanan rehberler, enerji sektörünü küresel yatırımcılara tanıtıyor. İngilizce ve dijital olarak hazırlanan rehberler ile Türkiye'ye yatırımın avantajları ve enerji sektörüne dair en güncel bilgiler yatırımcıya sunuluyor. Böylece, Türkiye'nin enerjide sunduğu fırsatlar bir kez daha dünyaya anlatılıyor. Yatırım rehberleri, yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini artırıyor. Türkiye'ye doğrudan yatırım için önemli bir bilgi kaynağı olacak olan rehbere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı web sitesinden ulaşılabiliyor.Elektrik, doğal gaz ve maden sektörleri için ayrı ayrı hazırlanan rehber olarak enerjideki en cazip yatırımları, yerli ve yenilenebilir kaynakları ve Türkiye'yi dünyadan ayıran avantajları içeriyor. Karadeniz'de gerçekleştirilen doğal gaz keşfi, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı projeleri, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ve TürkAkım gibi uluslararası projeler ve maden teşviklerini içeren rehber, yatırımcılara Türkiye'ye yatırım için yol haritası sunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı