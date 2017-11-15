Enerji Verimliliğinde 'Evm' Farkı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda hayata geçen EVM, endüstriyel işletmelerin kaliteden taviz vermeden azami verimlilik ve asgari enerji tüketimine ulaşmaları için adımlar atmaya devam ediyor.



BTSO MESYEB bünyesinde faaliyet gösteren merkez, verdiği hizmetlerle firmalar arasında bilinci artırırken, ülkenin enerji potansiyelinin daha verimli kullanılmasına destek oluyor.



BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök, TÜRKAK tarafından akredite edilen Türkiye'nin ilk ve tek 'Enerji Ölçüm Laboratuvarı'na sahip olan EVM'nin BTSO'nun Yeşil Büyüme Projesi çerçevesinde faaliyete geçtiğini hatırlattı. Ramazan Karakök, Türkiye'deki sanayileşme faaliyetleri, yeni teknoloji yönelimleri, hayat standartlarının yükselmesi ve artan nüfus potansiyeli gibi unsurların enerji tüketiminin fazlalaşmasına yol açtığını söyledi. Enerjideki talep artışının, toplam enerji arzının büyük bir çoğunluğunun ithalat yoluyla karşılanmasına sebep olduğunu ifade eden Karakök, "Enerji verimliliği ülkemizin ve insanlarımızın geleceği için büyük önem taşıyor" dedi.



BTSO liderliğinde 'Enerjide Verimlilik Üretimde Süreklilik' sloganı ile hareket eden EVM'nin faaliyetleri hakkında bilgiler veren Ramazan Karakök, merkez bünyesinde istihdam edilen uzmanların firmaların enerji verimliliği ön etüt çalışması, detaylı etüt ve ölçümlerini yaptığını söyledi. BTSOBİZ Projesi ile firmalara avantajlı fiyatlarla hizmet veren EVM'nin 60'a yakın firmada enerji verimliliği ölçümleri yaptığını kaydeden Karakök, "Merkezimiz tarafından hazırlanan raporlar, Türk Akreditasyon Kurum'nun karşılıklı tanınabilirlik imzaladığı tüm ülkelerde geçerlidir. EVM olarak enerji verimliliği noktasında iş dünyasına yönelik eğitimlerimize başladık. 100'e yakın firma ile de hala iletişim halindeyiz" diye konuştu.



Hibe ve desteklerden faydalanmak için fırsat



EVM'nin hizmetlerinden birisi olan Enerji Yönetim Sistemi ISO 50001'in Bursalı firmalara büyük avantajlar sağladığını kaydeden Karakök, "Bu sistem, enerji alanındaki tüm süreçleri izlemek, ölçmek, önlem almak ve uygulamak için sistematik yaklaşımlar bütünüdür. Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı yürüten EVM bugüne kadar çok sayıda yerli ve yabancı şirkete sistem danışmanlığı yaparak TS EN ISO/IEC 50001 sisteminin kurulması sağladı. Bu sayede işletmelerdeki enerji süreçleri sistematik hale getirildi. Veri toplamadan satın almaya kadar tüm faaliyetler sürekli olarak izlenmekte ve yönetim sistemi mantığıyla da değerlendirilmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 1 milyon liraya kadar olan projelerde 300 bin TL'ye kadar sunulan hibe programından faydalanabilmesi için şirketlerin TS EN ISO/IEC 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesine sahip olması gerekiyor. Bu belgeye sahip olan firmalar, ayrıca devletin sunduğu destek ve hibelerden de faydalanma konusunda avantaj da sağlıyor" dedi.



DOSAB'ta hizmet veren EVM, 500 metrekarelik alan üzerinde faaliyet gösteriyor. Merkez bünyesinde soğutma, fırın&chiller ünitesi, buhar ünitesi, basınçlı hava, pompa ünitesi ve aydınlatma ünitesi yer alıyor. - BURSA