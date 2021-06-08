"Enerji verimliliği" kalkınmada ve iklim değişikliği ile mücadelede anahtar

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) Proje Direktörü ve Stantec Türkiye Genel Müdürü Dr. Murat Sarıoğlu, enerji verimliliğinin öneminin artık daha iyi kavrandığını ve önümüzdeki dönemde sürdürülebilir enerji projelerine gösterilen ilginin ve talebin daha da artacağını bildirdi.

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) Proje Direktörü ve Stantec Türkiye Genel Müdürü Dr. Murat Sarıoğlu, enerji verimliliğinin öneminin artık daha iyi kavrandığını ve önümüzdeki dönemde sürdürülebilir enerji projelerine gösterilen ilginin ve talebin daha da artacağını bildirdi.

TurSEFF'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıoğlu, enerjinin sadece yenilenebilir kaynaklardan üretilmesinin yeterli olmadığını, aynı zamanda üretilen enerjinin de verimli bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Sarıoğlu, enerjinin hem sürdürülebilir kalkınma hem de sürdürülebilir bir çevre için en önemli faktörlerin başında geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"TurSEFF finansmanı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) anlaşmalı banka ve leasing kurumlarına Türkiye'nin yeşil ekonomiye geçişinde katkı sağlamak için aktarılan bir fon. 2021 itibarıyla TurSEFF anlaşmalı finansal kurumların kredi ve leasing ürün yelpazelerine baktığınızda, pek çok yeşil finansman çözümün portföylerine eklendiğini görebilirsiniz. Bunları hem TurSEFF internet sitesinde hem de anlaşmalı finans kurumlarının internet sitelerinde görmeniz mümkün. İşletmesinde enerji verimliliğine yatırım yapmak isteyen şirketlere ve bu alanda projeleri olan kamu kuruluşlarına yönelik geliştirilen pek çok yeşil finansal ürün mevcut. Bu ürünlerin arkasında elbette TurSEFF anlaşmalı finans kurumlarının çok ciddi bir bilgi birikimi ve deneyimi var. Bizim de TurSEFF olarak bu ürünlerin geliştirilmesinde anlaşmalı finans kurumlarına önemli kapasite geliştirme desteklerimiz oluyor. TurSEFF'in sürdürülebilir enerji alanında 10 yılı aşkın deneyimi ve mühendislik, finans, pazarlama gibi alanlarda konusunda uzman danışman kadrosunun bilgi birikimi ve çabalarıyla önümüzdeki dönemde bu yelpazenin daha da çeşitleneceğini bekliyoruz."

"Üretimdeki başarı tüketimde de gösterilmeli"

Dr. Murat Sarıoğlu, TurSEFF'in sürdürülebilir enerji yaklaşımı hakkında bilgi verirken, "Dünyada ve ülkemizde yenilenebilir enerji projelerinin sayısı her geçen gün artarken, gelişen teknoloji sayesinde bu projelerin maliyetleri de hızla düşüyor. Ülkemizde başta güneş olmak üzere yenilenebilir enerjinin payının artmasında TurSEFF olarak 10 yıldır çok önemli katkılarımız oldu. Enerjinin hem temiz hem de ucuz hale gelmesiyle çevresel ve ekonomik avantajlar elde etmekteyiz ancak üretimde göstermiş olduğumuz bu başarıyı tüketimde de göstermezsek bir taraf hep eksik kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin enerji dönüşümünü tamamlayacak olan tüketim bileşeninde de ülkece atağa geçilmesi gerektiğini aktaran Sarıoğlu, "O bileşen de en ekonomik enerji kaynağı olan enerji verimliliğidir. TurSEFF olarak bu alanda da ödevimizi yaparak enerji verimliliğine yönelik pek çok yeşil finansman çözümü geliştirdik. Sanayide ve binalar ölçeğinde uygulanabilecek bu çözümlerle tıpkı yenilenebilir enerjide olduğu gibi enerji verimliliğinde de TurSEFF'in katalizör bir rol üstleneceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji verimliliği yaklaşımının, enerjiyi verimli tüketerek birim iş başına düşen enerji tüketimini azalttığını belirten Sarıoğlu, "Bu sayede işletmelerin enerji maliyetleri düşerken, aynı zamanda karbon salınımları da azalıyor ve böylece önemli bir çevresel fayda yaratılmış oluyor. Kurumsal ölçekte sağlanan bu fayda, ulusal ölçekte de ülkenin enerji arzı güvenliğini sağlamanın ve sera gazı emisyonlarını azaltmanın en önemli unsurlarından biri." yorumunu yaptı.

Sarıoğlu, TurSEFF'in sürdürülebilir enerjiye katkısının proje finansmanı ve teknik destek paketinden ibaret olmadığını, aynı zamanda proje paydaşlarına kapasite geliştirme ve farkındalık artırma çalışmalarıyla da destek olduklarını aktararak, TurSEFF anlaşmalı banka ve leasing kurumlarının sürdürülebilir enerji finansmanı konusunda yeni finansal ürünler geliştirerek pazarda yeni açılımlar yaptıklarını ve öncü rol oynadıklarını kaydetti.

Sarıoğlu, enerji verimliliğinin öneminin artık daha iyi kavrandığını ve önümüzdeki dönemde sürdürülebilir enerji projelerine gösterilen ilginin ve talebin daha da artacağını bildirdi.

2 binden fazla projeye 680 milyon avroyu aşan finansman

Verilen bilgiye göre, TurSEFF, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinden oluşan "sürdürülebilir enerji" konseptinde 2010 yılından bugüne 2 binden fazla projeye 680 milyon avroyu aşan finansman sağlarken, bu projelerin başarıyla hayata geçirilmesinde sağlamış olduğu teknik desteklerle de hem yatırımcılar için hem de finansal kurumlar için önemli bir paydaş olma misyonunu sürdürüyor.

Açıklamada TurSEFF'in faaliyet verilerine de yer verildi. Buna göre, 2 bin 39 sürdürülebilir enerji ve kaynak verimliliği projesine finansman ve teknik destek sağlandı. 683 milyon avro büyüklüğünde bir fon bu projelerin finansmanı için tahsis edildi. 592 megavat toplam yenilenebilir enerji kurulu gücüne erişildi. 1 milyondan fazla otomobilin yol açtığı karbon salınımına denk emisyon azaltımına katkıda bulunuldu. 1 milyona yakın hanenin yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu