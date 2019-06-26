Enerji Verimliliği İşletmelerde Büyük Önem Taşıyor

Endüstriyel İşletmelere Enerji Tasarrufu Sağlayan Önemli İpuçları…

Enerji verimliliğinde hava kaçağı konusunun büyük önem taşıdığına işaret eden Demir Kompresör Genel Müdürü Serkan Kaya, "Bir işletmede hava kaçağıyla ilgili uğraşacak bir birim yoksa ya da iş listesine alınmamışsa, orada yüzde 30'luk bir kayıp var demektir." diyor.

Son yıllarda özellikle büyük önem taşıyan enerji verimliliği, endüstride işletmelerin de öncelikli gündemini oluşturuyor.

Endüstriyel işletmelerde basit ve pratik çözümlerle büyük enerji tasarrufları sağlanabilir, enerji tasarrufu elde edilerek verimlilik artırılabilir ve maliyetler en aza indirilebilir.

"HAVA KAÇAĞI TESPİTİYLE 150 kW'LİK TASARRUF SAĞLADIK"

İstanbul Kartal'da 2001 yılında bayileri aracılığıyla servis hizmeti sunmak üzere kurulan, 2014 yılında ise devralınmasıyla birlikte kabuk değişikliğine giden Demir Kompresör, bugün kendi markasıyla kompresör üretimi yapıyor, yurt dışına kompresör ihracatı gerçekleştiriyor ve bütün markalara kompresör servisi veriyor.

Türkiye'nin her noktasına 7/24 satış sonrası destek ve servis hizmeti sunan firma, bu kapsamda endüstriden medikale hemen hemen her sektöre geniş yelpazede destek oluyor.

Son yıllarda gittikçe önem kazanan enerji verimliliği ile ilgili olarak, bir işletmede öncelikle hava kaçaklarının tespitinin yapılması gerektiğini belirten Demir Kompresör Genel Müdürü Serkan Kaya, otomotiv yan sanayide faaliyet gösteren bir firmada hava kaçağı tespiti yaparak toplam 150 kW'lik bir tasarruf elde ettiklerini ifade ediyor.

ODAK NOKTASI: ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Firmalarda enerji verimliliğinin önemini vurgulayan Kaya, hava kaçaklarının işletmelere maliyetini anlatarak; "2014'te bu firmayı kurduğumuzdan beri yaptığımız, dikkat çektiğimiz nokta bu. Müşterilerimizin yüzde 90'ı invertörlü kompresör kullanıyor. Benzer şekilde büyük bir kısmı kondens tahliye cihazı kullanıyor. Buna dikkat çekiyor ve müşterilerimizin çoğunda hava kaçağı tespiti yapıyoruz. Kompresör talebi gelince işletmeyi gidip dolaşıyor ve böyle bir ihtiyaç varsa bunu söylüyoruz. Bir işletmede ilk önce hava kaçaklarının tespitinin yapılması gerekiyor. Bu çok önemli bir husus. Fabrikadaki bütün kaçakların tespitini yapıp onların onarımı bittikten sonra tüketime bakılır. Bu iş yapıldıktan sonra tüketimden sonra kompresör ihtiyacı var mı, yok mu diye bakılır. Örnek olarak otomotiv yan sanayide faaliyet gösteren çelik sektörünün tedarikçisi önde gelen bir müşterimizin fabrikasında 3 adet 75 kW kompresör çalışıyor. 3 kompresörde 6 bardan yukarıya çıkamıyor yani yetiştiremiyor. Bu noktada zor olsa da onları ikna etmeyi başardık. Çünkü büyük, kurumsal firma onay alınması gerekiyor. Halbuki maliyeti çok düşük bir şey, orada boşa harcanan enerjinin 2 saatlik bedeli yani bu kadar düşük bir bedel var. İki kez tespitini yaptık, fabrikada hava kaçaklarını giderdik. 3 kompresör 75 kW'den toplam 225 kW'de toplamda 150 kW'lik bir tasarruf elde ettik. İnvertörlülerde de özellikle tekstilde, otomotivde 24 saat çalışan yerlerde sürekli havanın kullanıldığı yerlerde invertörlü kompresör olmazsa olmaz. Burada tasarruf yüzde 10 ile 50 arasında değişiklik gösteriyor, ortalama yüzde 30'dur. İşletmenin çalışma şartlarının değişmesiyle bu haftaki siparişle, günlük siparişle veya gece vardiyalarının olup olmayacağı gibi zamanlarda değişiyor. Ayrıca elektronik sistemle ilgili yıldız üçgen kalkışlarda demeraj akımı vardır. İnvertörlerde böyle bir şey yoktur, bu da bir tasarruf sağlar." dedi.

"TASARRUF YAPAN FİRMALAR AYAKTA KALIR"

Hava kaçakları konusunda çoğu firmanın gerekli önemi göstermediğini belirten Serkan Kaya; "Hava kaçak tespiti çok önemli. Hava kaçağı dediğimiz zaman boşa çalışan bir araba gibi araba park halinde duruyor ama çalışıyor. Burada da benzer durum söz konusu. Bunu bütün sektörde değerlendirmek, her yerde yapmak lazım. Dolayısıyla hava kaçağı konusu büyük önem taşıyor. Bir işletmede hava kaçağıyla ilgili uğraşacak bir birim yoksa ya da iş listesine alınmamışsa, orada yüzde 30'luk bir kayıp var demektir. Bu da yüzde 30'luk bir tasarruf sağlar. Mesela bugün aydınlatmalarını LED'e çeviren birçok işletme var. Ancak bir fabrikadaki aydınlatmaların LED'e çevrilmesiyle hava kaçaklarının düzeltilmesi arasındaki farkı yüzde 300 olur. Dolayısıyla hava kaçaklarından daha fazla tasarruf yaparsınız. Hava kaçağınız varsa, yatırım yapmak ve kompresörünüzü büyütmek zorunda kalıyorsunuz. Tankınızı, kurutucunuzu büyütüyorsunuz ama hava kaçağı tespitini yaparsanız böyle bir şeye gerek kalmaz. Ne olur sabit sisteminize devam edersiniz veya 75 kW bir kompresör değil de 45 kW sizin işinizi görür. Bu bir tasarruftur. Özellikle altını çizmek istiyorum, tasarruf yapan firmalar ayakta kalır." şeklinde sözlerini sürdürdü.

FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Bir firmaya gittiklerinde öncelikle fizibilite çalışması yaparak ne kadar tasarruf elde edeceklerini hesapladıklarını belirten Kaya; "Öncelikle yapmış olduğumuz çalışmaları, referanslarımızı anlatıyoruz. Ne kadar tasarruf ettiğimizi, kazanç sağladığımızı örneklerle söylüyoruz. Onayladıkları anda tespitleri yapıyoruz. Bunlar giderildiğinde olası kW'ı belirtiyoruz. Eğer vakitleri olmazsa, yoğunlarsa bizden de talep edebiliyorlar. Bizde kaçakların giderilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyor, fotoğraflıyor ve raporluyoruz. Firmaların bünyelerindeki teknik ekipleri işi yetiştiremezlerse eğer bize söylüyorlar. Söz konusu kaçakları biz gideriyoruz, bu şekilde de çalışmamız var. Biz kendi uzmanlığımızla onları yönlendiriyoruz ya da çözüm sunuyoruz." dedi.

7/24 SERVİS HİZMETİ SUNUYOR

Servis konusunda sundukları geniş kapsamlı hizmetlerinden bahseden Kaya; "Türkiye'nin her noktasına 7/24 servis hizmeti veriyoruz. Çimento fabrikalarından hastanelere kadar endüstriden hizmet sektörüne geniş kapsamlı servis hizmetleri sunuyoruz. Özellikle Marmara Bölgesi'nde sağlık sektöründe hastanelerde servis hizmeti veriyoruz. Oksijen jeneratörleri, hava kurutucuları, kimyasal kurutucuları, vidalı kompresörlerin hem servisini hem de satışını yapıyoruz. Ayrıca altını çizmemiz gereken bir nokta, 2014'ten beri gece telefonumuz çalmamıştır. Tabii bu da servisi iyi yapıyoruz, iyi bir hizmet sunuyoruz anlamına geliyor. Nasıl iyi yapıyoruz? Gerek kullandığımız malzemelerin kalitesi gerekse teçhizat dolayısıyla iyi yapıyoruz. Kompresörlerde özellikle dikkat çekilen revizyonlar var. Biz de rulmanları çakarak, vurarak değil ısıtarak manyetik ısıtıcıyla montajını yapıyoruz. Vida gruplarında sentil ayarlarını yapıyoruz. Bunun için gerekli kimyasalların hangisinin hangi noktada, ne kullanılacağını iyi biliyoruz. Bunları düzgün bir şekilde kullanıyoruz. Radyatör temizliklerine dikkat çekiyoruz. Mesela bizde yaz aylarında hiç hararet olmaz. Kısacası yapmamız gereken en iyisi neyse, onu yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle de gece arızalarımız çıkmaz, gece hiçbir müşterimiz bizi aramamıştır." dedi.

Kaynak: Bültenler