Enerji Verimliliği Derneği'nin Yeni Genel Başkanı Murat Kalsın

– Enerji Verimliliği Derneği yeni Genel Başkanı Murat Kalsın seçildi.

Türkiye ithalat kaynaklarının en önemli kalemi olan enerjinin, daha az tüketilebilmesi için, enerji verimliliğinin alternatif bir enerji kaynağı olduğu gerçeğini çeşitli projelerle gündemde tutmaya çalışan Enerji Verimliliği Derneği eski Genel Başkanı İbrahim Çağlar'ın Aralık 2017'de hayatını kaybetmesinin ardından yeni Genel Başkan seçilen Murat Kalsın, ilk Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında Çağlar'ı andı.

Murat Kalsın, konuşmasına derneğe katkı sağlayan, desteklerini esirgemeyen ve görevi devreden eski yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek başladı.

Kalsın, "Enerji Verimliliği Derneği'nin yeni yönetim kurulu olarak teslim aldığımız bayrağı heyecanlı ve ileriye taşımaya hevesli güçlü bir ekip ile enerji verimliliği konusunda artan bilinçli toplum oranımızı daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın 9. Enerji Verimliliği Fuarında açıkladığı "Enerji Verimliliği Eylem Planı" çerçevesinde, Enerji Verimliliği Derneği olarak üzerlerine düşen her görevi, diğer görevlerinde olduğu gibi layıkıyla yerine getireceklerini vurgulayan Kalsın, yapacakları hizmetlerin en önemli sonucunun cari açığın azaltılmasına katkı olacağını belirtti ve sözlerini yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine de başarılar dileyerek bitirdi:

Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu

Murat Kalsın - Genel Başkan

Murat Özyeğin - Genel Başkan Vekili

Dr. İzzet Alagöz - Genel Başkan Vekili

Ertuğrul Altın - Genel Başkan Vekili

Ali İhsan Sılkım - Muhasip Üye

Fuat Tosyalı - Yönetim Kurulu Üyesi

Serhat Çeçen - Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Erdem - Yönetim Kurulu Üyesi

Memiş Kütükcü - Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Balta - Yönetim Kurulu Üyesi

Meltem Oktay - Yönetim Kurulu Üyesi

Berna Meriç - Yönetim Kurulu Üyesi

Suat İnce - Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Oğuz CAN Yönetim Kurulu Üyesi

Cem Galip Özenen - Yönetim Kurulu Üyesi

Anıl Yılmaz - Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Ertürk - Yönetim Kurulu Üyesi

(Fotoğraflı) - İstanbul