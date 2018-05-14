Enerji Verimliliği Derneği'nin Yeni Genel Başkanı Murat Kalsın
– Enerji Verimliliği Derneği yeni Genel Başkanı Murat Kalsın seçildi.
– Enerji Verimliliği Derneği yeni Genel Başkanı Murat Kalsın seçildi.
Türkiye ithalat kaynaklarının en önemli kalemi olan enerjinin, daha az tüketilebilmesi için, enerji verimliliğinin alternatif bir enerji kaynağı olduğu gerçeğini çeşitli projelerle gündemde tutmaya çalışan Enerji Verimliliği Derneği eski Genel Başkanı İbrahim Çağlar'ın Aralık 2017'de hayatını kaybetmesinin ardından yeni Genel Başkan seçilen Murat Kalsın, ilk Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında Çağlar'ı andı.
Murat Kalsın, konuşmasına derneğe katkı sağlayan, desteklerini esirgemeyen ve görevi devreden eski yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek başladı.
Kalsın, "Enerji Verimliliği Derneği'nin yeni yönetim kurulu olarak teslim aldığımız bayrağı heyecanlı ve ileriye taşımaya hevesli güçlü bir ekip ile enerji verimliliği konusunda artan bilinçli toplum oranımızı daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın 9. Enerji Verimliliği Fuarında açıkladığı "Enerji Verimliliği Eylem Planı" çerçevesinde, Enerji Verimliliği Derneği olarak üzerlerine düşen her görevi, diğer görevlerinde olduğu gibi layıkıyla yerine getireceklerini vurgulayan Kalsın, yapacakları hizmetlerin en önemli sonucunun cari açığın azaltılmasına katkı olacağını belirtti ve sözlerini yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine de başarılar dileyerek bitirdi:
Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu
Murat Kalsın - Genel Başkan
Murat Özyeğin - Genel Başkan Vekili
Dr. İzzet Alagöz - Genel Başkan Vekili
Ertuğrul Altın - Genel Başkan Vekili
Ali İhsan Sılkım - Muhasip Üye
Fuat Tosyalı - Yönetim Kurulu Üyesi
Serhat Çeçen - Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Erdem - Yönetim Kurulu Üyesi
Memiş Kütükcü - Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Balta - Yönetim Kurulu Üyesi
Meltem Oktay - Yönetim Kurulu Üyesi
Berna Meriç - Yönetim Kurulu Üyesi
Suat İnce - Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Oğuz CAN Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Galip Özenen - Yönetim Kurulu Üyesi
Anıl Yılmaz - Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Ertürk - Yönetim Kurulu Üyesi
(Fotoğraflı) - İstanbul