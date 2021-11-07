Enerji Verimliği Derneği: Konutlarda 1000 liraya kadar varan tasarruf mümkün

ENERJİ Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ali İhsan Sılkım, "Ülkemizin nihai enerji tüketiminin en az yüzde 20'si konutlarda kullanılmakta. Konutlarda basit verimlilik uygulamaları ile yıllık enerji faturanızda 1000 liraya kadar varan tasarruf mümkün" dedi.

Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Sılkım, yaklaşan kış ayları öncesi enerji tüketimi ile ilgili uyarılarda bulundu. Son aylarda küresel enerji fiyatlarındaki artıştan çıkmak için verimliliği bir yol olduğunu Sılkım, ilk adımın evlerde atılması gerektiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ve Bakan Fatih Dönmez'in bu konu üzerinde hassasiyetle durduğunu ve uyarılarda bulunduğunu ifade eden Sılkım, şunları söyledi: "Bu konu gelişmiş bütün ülkelerin gündeminde. Bütün ülkeler 'nasıl verimliği artırırız' diyerek dert edinmiş. Bizim ülkemizde de farkındalık en üst kurumlardan itibaren hızla artıyor. Kaynaklar sınırsız değil, bunun farkında olmamız lazım. Enerjide verimlilik milli bir meseledir. Burada atacağımız her adımda çocuğumuzu hatta torunumuzu düşünmeliyiz. Onlara daha güzel bir dünya bırakmak için küçük adımları hızlıca atmamız lazım. Ülkemizin nihai enerji tüketiminin en az yüzde 20'si konutlarda kullanılmakta. Konutlarda basit verimlilik uygulamaları ile yıllık enerji faturanızda 1000 liraya kadar varan tasarruf mümkün."

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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