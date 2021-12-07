Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının bütçeleri Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Bütçeler üzerinde MHP Grubu adına söz alan Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, aklıselim ve kalbiselim herkesin isyan ettiği, insanın kanını donduran her gün yeni bir olaya, her gün yeni bir görüntüye maruz kalındığını ifade etti.

Birbirinin halini anlamayan, her fırsatta birbirine zulmeden bireylerin olduğu bir toplumda herkesin tedirgin olacağını, güvenin yıkılacağını; güven olmayan toplumun fitnelere boğulacağını dile getiren Taytak, "Vicdan kavramını bilen toplumda emniyeti sağlamak daha kolay olur. Bugün selde sürüklenen kütükler gibi insanlarımız yanlış yerlere akıp gidiyor; internetin, sosyal medyanın ve televizyon programlarının çıkmaz sokaklarında ve menfi programlarında bir nesil ruhen yok oluyor."dedi.

Taytak, şunları kaydetti:

"Sabahtan akşama haber programlarında, gündüz kuşağı programlarında olumsuz olayları, cinayet haberler ini görmek aile bireylerinin ve toplumun psikolojisini bozuyor. Bizler çocukları cennet meyvesi, Allah'ın emaneti olarak gören bir toplumduk, şimdilerde minik bebeğini öldüresiye döven canavar bir baba görüyoruz. Bebeğinin şiddet gördüğünü ifade eden ama bir şey yapamadığını söyleyen bir annenin acziyetinin, vicdanı olan bütün insanları derinden yaraladığını görüyoruz. Genç yaşta hayattan ve sevdiklerinden koparılan kadınlarımızı görüyoruz. İsimleri değişen fakat ızdırabı değişmeyen meseleler görüyoruz. El kadar bebeklerden, derdini anlatamayan hayvanlardan, canice katledilen kadınlara üzülmekten Türk milletinin ruhunda derman kalmamıştır. Merhametten yoksun, acıma hissi körelmiş, vicdanını kötülüğe esir etmiş olaylar karşısında bir ve beraber olmalıyız. Bizler merhametin temsilcisi, vicdanların sesi olmalıyız."

Gazi Meclisin çatısı altında her gün yaşanan tartışmaların, argo konuşmaların, el kol hareketlerinin topluma kötü örnek olduğunu belirten Taytak, "Siyaset kurumu ayrışmayı değil, birleşmeyi sağlamalıdır; yalanı değil, doğruyu söylemelidir. Ama şimdi Gazi Mecliste teröre karşı bile tek yürek olamayan bir anlayışla karşı karşıyayız." dedi.

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesini, Anayasa'ya ve kendi kuruluş kanunlarına aykırı karar tesis ettiğinde denetleyecek bir kurum olmadığını ifade etti.

Anayasa Mahkemesinin kararlarının tartışılabilir, bilimsel olarak eleştirilebilir ancak bu kararların kesin olduğunu belirten Yıldız, bu kararların yasamayı, yürütmeyi, yargıyı, idareyi, herkesi bağlayacağını anımsattı.

Bireysel başvurularda Anayasa Mahkemesinin işlevi ancak hak ihlali kararı vermekle sınırlı olduğunu dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Kararın sonuçlarına ilişkin yetki diğer anayasal kurumlara aittir. Hak ihlali saptanması halinde Anayasa Mahkemesinin yetkisi ancak yetkili mahkemeye karar suretini gönderip sonuçlarının ortadan kaldırılması için gerekenin yapılmasına hükmetmektir. Ancak uygulamamızda maalesef bunun dışına çıkıldığını sık sık görüyoruz. Yani Anayasa Mahkemesi yerindelik denetimi yapamaz, idari eylem ve işlem niteliğinde karar veremez. Yeniden yargılama yapılmasında eğer hukuki yarar yoksa başvurucu lehine tazminata hükmeder ya da yargılamanın yenilenmesi yoluna gider. Haksız tutukluluk iddiaları da dahil olmak üzere bireysel başvuru incelemesi sırasında kanun gereği kesin şekilde delil değerlendirmesi yapamaz."

"Heyecan verici gelişmelerin olduğu bir yıl"

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, büyümenin, kalkınmanın, gelişmiş bir ülke olabilmenin temel dinamiklerden bir tanesi olan enerjinin, büyük ölçüde ithal edilen önemli bir girdi olduğunu dile getirdi.

Enerjiye olan talebin, nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak artış gösterdiğini söyleyen Başkan, bu durumun ülke olarak uzun vadeli enerji stratejisi çerçevesinde milli bir enerji politikası ortaya koyulmasını zorunlu kıldığını kaydetti.

Başkan, 2021 yılının enerji konusunda heyecan verici gelişmelerin yaşandığı bir yıl olduğunu ifade etti.

Karadeniz'de Tuna1 Havzası'nda tespit edilen yüklü miktardaki doğal gaz rezervinin Türkiye'nin milli enerji ve maden politikasını yeni baştan belirleyecek bir önem taşıdığını belirten Başkan, "Türkiye'nin petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığı, Türkiye'nin dış ticaret açığındaki en önemli kalemlerden birisi olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, Karadeniz'de Fatih sondaj gemisiyle yapılan derin deniz sondajı sonucunda keşfedilen 540 milyar metreküp doğal gaz rezervinin önümüzdeki dönemde Türkiye'nin doğal gaz üretimini artıracak, ithalatını azaltacak sevindirici bir gelişme olmuştur. Yakın zamanda filomuza katılacak 7'nci nesil üstün teknoloji donanımına sahip 4'üncü sondaj gemimizin de bu alanda gücümüze güç katacağına bütün kalbimle inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan, BOTAŞ tarafından Türk denizcilik siciline kayıtlı ilk yüzer depolama ve tekrar gazlaştırma ünitesine sahip Ertuğrul Gazi gemisinin 25 Haziran 2021'de Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan tesisinde devreye alındığını anımsattı.

"Türk dünyası olimpiyatları yapılsın"

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, yeni çıkacak spor yasasının pandemi dolayısıyla biraz geciktiğini ifade etti.

Bu yasa teklifinde kendilerinin de ciddi katkılarının olduğunu ifade eden Sancaklı, bütçeden sonra bu teklifin ele alınacağını, bu konunun siyaset üstü olduğunu dile getirdi.

Yeni spor yasasıyla birlikte, kulüp başkanları ve yöneticilerin, bulundukları dönemden, borçlardan sorumlu olacaklarını belirten Sancaklı, "Yani geldi, 10 milyon lira kulübün borcu var, üç sene yöneticilik yaptılar, 100 milyona çıktı 'hadi ben gidiyorum' yok, o 90 milyonu cebinden ödeyecekler. Onun için bu yasadaki bu madde çok önemli." dedi.

Türk Devletleri Teşkilatının geçtiğimiz günlerde kurulduğunu anımsatan Sancaklı, bu noktada akıllarına "Türk dünyası olimpiyatlarının yapılması" geldiğini söyledi.

"x, y, z diye ayırıp politik fayda devşiren..."

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Türk gençliğinin enerji ve potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek, Türk gençliğine yönelik yatırımları ve politikaları artırmak, Türk gençliğinin misyonu, vizyonu ve hedeflerini zaferlerle taçlandırmanın Türk vatanı ve Türk milleti adına ciddi bir kazanım olacağını söyledi.

"Unutulmamalıdır ki gençliğe yatırım yapmayan ülkelerin sonu hüsrandır." diyen Kılavuz, Türkiye'nin, spor altyapısıyla, sporda tesisleşme atılımlarıyla, sportif yetenek taramasıyla, milli sporcu bursu uygulamasıyla, gençlik ve sporcu eğitim merkezlerindeki çok yönlü faaliyetleriyle başarılı çalışmalara imza attığını ifade etti.

Kılavuz, "En çok madalya ve en fazla spor branşında kazandığımız, Tokyo 2020 ilklerin olimpiyatı olmuştur." dedi. Kılavuz, şunları kaydetti:

"Türk gençliğini kültür emperyalizminin her türlü yıkıcı etkisine karşı muhafaza etmek, Türk kültür ve medeniyetinden beslenerek tarih şuuruyla yetiştirmek, değerlerin aşındığı günümüzde milli ve manevi değerlerle bütünleştirmek, kimliksiz ve kişiliksiz bireylerin yaratılmak istendiği çağımızda milli kimliğini güçlendirmesi noktasında çalışmalara hız vermek gençlik politikamızın temelini oluşturmalıdır. Gençliğe yönelik çalışmalarda aynı hedeflere odaklı sivil toplum kuruluşlarının da önemi büyüktür.

Türk gençliğine yönelik oyunlar, tuzaklar ve algı yönetimleri devam etmektedir. Türk gençliğini x, y, z diyerek kuşaklara ayırıp politik fayda devşiren, sorunlarını istismar ederek politikalarına alet eden kökü karanlıklarda olan anlayışlara Türk gençliğinin deistleştiğini ve ateistleştiğini iddia eden kara propagandalara karşı mücadele etmek temel vazifemizdir. Bunun yanı sıra sokak röportajlarında Türk gençliğinin bu vatana aidiyetlerinin ekonomik faktörler üzerinden konumlandırma çabaları oldukça tehlikeli bir oyundur. 2 çorabından birini Kuvayı Milliye'ye bağışlayan, özveri ve fedakarlık destanları yazan bu asil milletin evlatlarının bu vatana ve bu millete olan sevgisini, aidiyetini ve mensubiyetini parayla değiştirmesini beklemek, buna yönelik içeriği zehirli sorular yöneltmek Türk gençliğine en büyük ihanettir. Türk gençliği sadece maddi kazanım gayesi taşıyan ekonomik bir varlık değildir, Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak azmin, cesaretin ve imanın kalesidir."

AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri

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