Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre 2020 Mayıs sonu itibariyle kurulu güç 91 bin...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre 2020 Mayıs sonu itibariyle kurulu güç 91 bin 932 megavata yükselirken, hidroelektrikten üretilen elektrik enerjisinin kurulu gücü ise 29 bin 15 megavat oldu.
04.07.2020 09:58 | Son Güncelleme: 04.07.2020 10:04
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre 2020 Mayıs sonu itibariyle kurulu güç 91 bin 932 megavata yükselirken, hidroelektrikten üretilen elektrik enerjisinin kurulu gücü ise 29 bin 15 megavat oldu. - ANKARA
Kaynak: İHA