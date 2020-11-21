Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos'ta Akdeniz'de başladığı 'Demre 2B Sismik Veri Toplama Projesi'...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos'ta Akdeniz'de başladığı 'Demre 2B Sismik Veri Toplama Projesi'...

21.11.2020 14:33 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:47
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos'ta Akdeniz'de başladığı 'Demre 2B Sismik Veri Toplama Projesi' kapsamında, bugüne kadar toplam 8149 kiometre veri topladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos'ta Akdeniz'de başladığı 'Demre 2B Sismik Veri Toplama Projesi' kapsamında, bugüne kadar toplam 8149 kiometre veri topladı. Bugün yayınlanan NAVTEX ile birlikte, 2806 kilometre ilave veri daha toplanarak çalışmalar 29 Kasım'da tamamlanacak." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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