Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yenilenebilir başarı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yenilenebilir başarı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Uzun vadeli yatırımlarımızın meyvelerini toplamaya devam ediyoruz" diyerek 2020 yılının ilk 5 ayına ait yerli ve yenilenebilir elektrik üretimi tablosunu açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yenilenebilir başarı
03.06.2020 13:42 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:42

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Uzun vadeli yatırımlarımızın meyvelerini toplamaya devam ediyoruz" diyerek 2020 yılının ilk 5 ayına ait yerli ve yenilenebilir elektrik üretimi tablosunu açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2020 yılında ilk 5 ayda gerçekleşen yerli ve yenilenebilir elektrik üretiminin tablosunu paylaştı. Uzun vadeli yapılan yatırımlarla ilgili bilgilerin yer aldığı tablo hakkında Bakan Dönmez, "Uzun vadeli yatırımlarımızın meyvelerini toplamaya devam ediyoruz. 24 Mayıs'taki günlük rekorun ardından geçen yıl yüzde 62 olan yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimiz, bu yılın ilk 5 ayında yüzde 66 oldu" diyerek hedefin net olduğunu vurguladı.

"Hedef net; 'Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir' Türkiye" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda Dönmez, Türkiye'de yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin 24 Mayıs'ta yüzde 90'a ulaştığını aktardı. Tabloda toplam elektrik üretimindeki oranların yerli kömür enerjisinde yüzde 13,8, rüzgar enerjisinde yüzde 8,8, jeotermal enerjide 3,6, hidrolik enerjisinde yüzde 34,3, güneş enerjisinde yüzde 3,5, biyokütle enerjisinde yüzde 1,8, diğer enerji türlerinde yüzde 0,2 olmak üzere toplam yerli ve yenilenebilir elektrik üretimi yüzde 66 olarak paylaşıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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