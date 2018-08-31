Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Akaryakıtta Tasarruf Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bakanlık olarak bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarımızda uygun yerlilik oranına sahip elektrikli ve hibrit araçların satın alınması ve kiralanması ile akaryakıt ve benzeri giderlerde yüzde 30'a varan tasarruf hedefliyoruz." dedi.