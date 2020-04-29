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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, petrol sektörüne yönelik tedbirleri açıkladı Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle petrol arama ve üretim sektörüne yönelik tedbirler alındığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, petrol sektörüne yönelik tedbirleri açıkladı Açıklaması
29.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:48

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle petrol arama ve üretim sektörüne yönelik tedbirler alındığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını sonrası petrol fiyatlarında meydana gelen dalgalanmanın küresel anlamda petrol arama ve üretim faaliyetlerini olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Türkiye'nin enerji bağımsızlığının ve birçok stratejik alandaki üretimin altyapısını oluşturan yerli petrol ve doğal gaz arama ve üretiminin devam etmesinin öneminin vurgulandığı açıklamada, "Sektörün desteklenmesi, bu sektördeki istihdamın korunması ve salgın sonrasına çok daha güçlü bir şekilde hazırlanması için pek çok destek sağlanmaktadır. Petrol arama ve üretim sektörüne sürecin atlatılması için önemli katkı sağlayacak önlem ve destekler, Türkiye'nin son yıllarda gösterdiği petrol arama ve üretim atağının sağlam ve sürdürülebilir olması için büyük önem taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, enerji arz güvenliği ve enerji kaynaklarında dışa bağımlılığı azaltmaya katkı sağlamak amacıyla petrol arama ve üretim sektörüne yönelik alınan tedbir ve desteklere ilişkin şunlar kaydedildi:

"Son ödeme tarihi 30 Nisan 2020 olan Mart 2020 dönemi devlet hissesi ödemeleri 31 Temmuz 2020'ye, beyanname verme süresi 20 Temmuz 2020'ye ertelendi. Son ödeme tarihi 31 Mayıs 2020 olan Nisan 2020 dönemi devlet hissesi ödemeleri 31 Ağustos 2020'ye, beyanname verme süresi 20 Ağustos 2020'ye ertelendi. Son ödeme tarihi 30 Haziran 2020 olan Mayıs 2020 dönemi devlet hissesi ödemeleri 30 Eylül 2020'ye, beyanname verme süresi 20 Eylül 2020'ye ertelendi. Şirketlerin sahip olduğu arama ve işletme ruhsatlarından kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirme süreleri 6 ay ertelendi."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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