Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bayraktar: "Nükleere arkanızı dönme şansınız...

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, STM ThinkTech "Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler Paneli"nde soruları cevapladı.

Kaynak: AA