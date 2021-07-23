Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Artvin ve Rize'de sel nedeniyle enerjisi kesilen abone sayısı 694'e düşürüldü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Artvin ve Rize'de sel sonrasında enerjisi kesilen abone sayısının 694'e düşürüldüğünü bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Artvin ve Rize'de sel sonrasında enerjisi kesilen abone sayısının 694'e düşürüldüğünü bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Artvin ve Rize'de meydana gelen sel sonrasında enerji arzındaki son duruma ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Afet bölgesinde gerçekleştirilen yoğun çalışmalarla selden etkilenen trafo sayısı 11'e, enerjisi kesilen abone sayısı 694'e düşürülmüştür. Ekiplerimizin çalışmaları aralıksız olarak devam edecek."

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in çalışmaları incelemek üzere Artvin'e hareket ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya