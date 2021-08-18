Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 88 verimlilik artırma projesine destek verecek
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 88 verimlilik artırma projesine destek verecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 88 verimlilik artırma projesine destek verecek
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerjide verimliliği artırıcı 88 projeyi destekleyeceğini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerjide verimliliği artırıcı 88 projeyi destekleyeceğini duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021 başvurularından desteklenmesi uygun görülen verimlilik artırıcı projeler belli oldu.

Bu kapsamda, basınçlı hava sisteminin iyileştirilmesi, yüksek verimli soğutma, verimsiz motorların değişimi ve aydınlatmada LED dönüşümü projelerinin aralarında bulunduğu 88 projeye destek verileceği açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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