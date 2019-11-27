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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yıl sonunda toplam 40 yerleşim yerine doğal gaz...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yıl sonunda toplam 40 yerleşim yerine doğal gaz arzını tamamlamış olacağız. Gelecek 3 yıldaki hedefimiz yaklaşık 100 yerleşim yerini daha doğal gazla buluşturmak.

27.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:08
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı : "Yıl sonunda toplam 40 yerleşim yerine doğal gaz arzını tamamlamış olacağız. Gelecek 3 yıldaki hedefimiz yaklaşık 100 yerleşim yerini daha doğal gazla buluşturmak."

Kaynak: AA
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