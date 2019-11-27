Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son iki yılda Sürekli Ticaret Platformu'nda...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son iki yılda Sürekli Ticaret Platformu'nda kullanıcılar 2,4 milyar TL'nin üzerinde alım-satım gerçekleştirirken, toplam eşleşme miktarı 1,6 milyar metreküp oldu" dedi.
27.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:21
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son iki yılda Sürekli Ticaret Platformu'nda kullanıcılar 2,4 milyar TL'nin üzerinde alım-satım gerçekleştirirken, toplam eşleşme miktarı 1,6 milyar metreküp oldu" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA