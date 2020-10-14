Bakan Dönmez duyurdu: Oruç Reis görev yerinde
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Bakan Dönmez duyurdu: Oruç Reis görev yerinde

14.10.2020 10:46 | Son Güncelleme: 14.10.2020 11:02
Bakan Dönmez duyurdu: Oruç Reis görev yerinde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Oruç Reis araştırma gemimiz de faaliyet göstereceği lokasyona vardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Oruç Reis araştırma gemimiz de faaliyet göstereceği lokasyona vardı. 10 km uzunluğundaki sismik kabloları deniz tabanına sermeye başladı. Dün teste başladı ve bugün ilk sismik okumaları almaya başlayacağız. İlk etapta 10 günlük bir çalışma yürüteceğiz."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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