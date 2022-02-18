Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ocak ayı itibarıyla ilk indirimli tarife diliminde kalan abone sayısı toplam faturalanan abone... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ocak ayı itibarıyla ilk indirimli tarife diliminde kalan abone sayısı toplam faturalanan abone...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ocak ayı itibarıyla ilk indirimli tarife diliminde kalan abone sayısı toplam faturalanan abone sayısının yüzde 64'ü çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ocak ayı itibarıyla ilk indirimli tarife diliminde kalan abone sayısı toplam faturalanan abone sayısının yüzde 64'ü çıktı. Vatandaşlarımızın neredeyse 3'te 2'si hiç 210 kilovatsaati aşmadan indirimli tarafta kalmış oldu." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Fatih Dönmez, Enerji, Ocak, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title