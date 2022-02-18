Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ocak ayı itibarıyla ilk indirimli tarife diliminde kalan abone sayısı toplam faturalanan abone sayısının yüzde 64'ü çıktı. Vatandaşlarımızın neredeyse 3'te 2'si hiç 210 kilovatsaati aşmadan indirimli tarafta kalmış oldu." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi