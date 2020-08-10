Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz,...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı.
10.08.2020 09:54 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:15
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı." - ANKARA
Kaynak: İHA