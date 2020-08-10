Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz,... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı." - ANKARA Kaynak: İHA