Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC'de yürütülen sondaj çalışmalarıyla ilgili,...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC'de yürütülen sondaj çalışmalarıyla ilgili,...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC'de yürütülen sondaj çalışmalarıyla ilgili, "Cuma günü Lefkoşa-1 olarak adlandırdığımız sahaya gitti.

20.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:14
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC'de yürütülen sondaj çalışmalarıyla ilgili,...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , KKTC'de yürütülen sondaj çalışmalarıyla ilgili, "Cuma günü Lefkoşa-1 olarak adlandırdığımız sahaya gitti. Geçtiğimiz yıl 5 hedefimiz vardı, hamd olsun 5'ini de tamamladık. 2020 yılında da aynı şekilde 5 hedefimiz var" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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