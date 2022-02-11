Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 21 elektrik dağıtım bölgesinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldiği toplantı başladı. - Haberler
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 21 elektrik dağıtım bölgesinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldiği toplantı başladı.

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 21 elektrik dağıtım bölgesinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldiği toplantı başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 21 elektrik dağıtım bölgesinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldiği toplantı başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 21 elektrik dağıtım bölgesinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldiği toplantı başladı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Fatih Dönmez, Enerji, Ekonomi, Haberler

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