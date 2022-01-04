Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "En fazla dış ticaret fazlası verdiğimiz madenlerimiz doğal taşlar, bor, trona, krom+ferrokrom, feldispat ve tuz madeni oldu." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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