Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "En fazla dış ticaret fazlası verdiğimiz madenlerimiz doğal taşlar, bor, trona, krom+ferrokrom,... - Haberler Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "En fazla dış ticaret fazlası verdiğimiz madenlerimiz doğal taşlar, bor, trona, krom+ferrokrom,...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "En fazla dış ticaret fazlası verdiğimiz madenlerimiz doğal taşlar, bor, trona, krom+ferrokrom, feldispat ve tuz madeni oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "En fazla dış ticaret fazlası verdiğimiz madenlerimiz doğal taşlar, bor, trona, krom+ferrokrom, feldispat ve tuz madeni oldu." - ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: '2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptık'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptık"

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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