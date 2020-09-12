Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı ve hukuku olmayan...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı ve hukuku olmayan bölge dışı aktörlerin, birlik içerisinde liderlik oynama hevesleri eğer sorumsuzca davranışlara neden olursa elbette bunun karşılığını alırlar.
12.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 12.09.2020 14:43
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı ve hukuku olmayan bölge dışı aktörlerin, birlik içerisinde liderlik oynama hevesleri eğer sorumsuzca davranışlara neden olursa elbette bunun karşılığını alırlar."
Kaynak: AA