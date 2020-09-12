Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı ve hukuku olmayan...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı ve hukuku olmayan...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı ve hukuku olmayan bölge dışı aktörlerin, birlik içerisinde liderlik oynama hevesleri eğer sorumsuzca davranışlara neden olursa elbette bunun karşılığını alırlar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:
12.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 12.09.2020 14:43

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı ve hukuku olmayan bölge dışı aktörlerin, birlik içerisinde liderlik oynama hevesleri eğer sorumsuzca davranışlara neden olursa elbette bunun karşılığını alırlar."

Kaynak: AA

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