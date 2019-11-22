22.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:40

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmaları) Ülkemize ve kurumlarımıza birtakım tehditler yapılıyor olsa da hiçbirisini dikkate almıyoruz ve sonuna kadar da bu işi yapacağız."

Kaynak: AA