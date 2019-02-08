Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'deki Enerji Gerilimine İlişkin,...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'deki Enerji Gerilimine İlişkin,...

IHAAW112432-SIY/08-02-2019- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'deki enerji gerilimine ilişkin, "Türkiye bu bölgede oldu bittilere asla izin vermez" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'deki Enerji Gerilimine İlişkin,...

IHAAW112432-SIY/08-02-2019

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'deki enerji gerilimine ilişkin, "Türkiye bu bölgede oldu bittilere asla izin vermez" dedi. 08.02.2019 11: 24: 32 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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