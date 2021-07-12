Son dakika: Bakan Dönmez: "(Çıkarılacak doğalgazın faturalara yansıması) Bu gazı üretip sisteme bağladığımız andan itibaren vatandaşımıza yansıma olacak.

Son dakika politika haberine göre Bakan Dönmez: "(Çıkarılacak doğalgazın faturalara yansıması) Bu gazı üretip sisteme bağladığımız andan itibaren vatandaşımıza yansıma olacak.