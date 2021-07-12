Son dakika: Bakan Dönmez: "(Çıkarılacak doğalgazın faturalara yansıması) Bu gazı üretip sisteme bağladığımız andan itibaren vatandaşımıza yansıma olacak.
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Son dakika: Bakan Dönmez: "(Çıkarılacak doğalgazın faturalara yansıması) Bu gazı üretip sisteme bağladığımız andan itibaren vatandaşımıza yansıma olacak.

Son dakika: Bakan Dönmez: '(Çıkarılacak doğalgazın faturalara yansıması) Bu gazı üretip sisteme bağladığımız andan itibaren vatandaşımıza yansıma olacak.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre Bakan Dönmez: "(Çıkarılacak doğalgazın faturalara yansıması) Bu gazı üretip sisteme bağladığımız andan itibaren vatandaşımıza yansıma olacak.

Bakan Dönmez: "(Çıkarılacak doğalgazın faturalara yansıması) Bu gazı üretip sisteme bağladığımız andan itibaren vatandaşımıza yansıma olacak. 2023'ten itibaren etkilerini göreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika: Bakan Dönmez: "(Çıkarılacak doğalgazın faturalara yansıması) Bu gazı üretip sisteme bağladığımız andan itibaren vatandaşımıza yansıma olacak. - Haberler
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