Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2022 yılı ilk çeyreğinde Fatih sondaj gemimizle bir arama kuyusu (keşif amaçlı) daha kazmayı... - Haberler Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2022 yılı ilk çeyreğinde Fatih sondaj gemimizle bir arama kuyusu (keşif amaçlı) daha kazmayı...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2022 yılı ilk çeyreğinde Fatih sondaj gemimizle bir arama kuyusu (keşif amaçlı) daha kazmayı planlıyoruz.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez : "2022 yılı ilk çeyreğinde Fatih sondaj gemimizle bir arama kuyusu (keşif amaçlı) daha kazmayı planlıyoruz." - ANKARA

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