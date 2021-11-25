Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2022 yılı ilk çeyreğinde Fatih sondaj gemimizle bir arama kuyusu (keşif amaçlı) daha kazmayı...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2022 yılı ilk çeyreğinde Fatih sondaj gemimizle bir arama kuyusu (keşif amaçlı) daha kazmayı planlıyoruz.
FATİH, İSTANBUL (İHA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez : "2022 yılı ilk çeyreğinde Fatih sondaj gemimizle bir arama kuyusu (keşif amaçlı) daha kazmayı planlıyoruz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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