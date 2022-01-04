Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptık" - Haberler Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptık"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:
AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptık"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptık"

Altının gram fiyatı 770 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 770 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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