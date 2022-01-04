Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptık"
AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptık"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptık"
AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet