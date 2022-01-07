Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2020 yılı içerisinde 74 bin 800 tonu biyodizel ve 46 bin 500 tonu etanol olmak üzere toplam 121 bin... - Haberler Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2020 yılı içerisinde 74 bin 800 tonu biyodizel ve 46 bin 500 tonu etanol olmak üzere toplam 121 bin...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2020 yılı içerisinde 74 bin 800 tonu biyodizel ve 46 bin 500 tonu etanol olmak üzere toplam 121 bin 300 ton biyoyakıt ülkemizde üretilmiş oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2020 yılı içerisinde 74 bin 800 tonu biyodizel ve 46 bin 500 tonu etanol olmak üzere toplam 121 bin 300 ton biyoyakıt ülkemizde üretilmiş oldu. Yaklaşık 50 milyon doların üzerinde bir ithalatı da bu şekilde engellemiş olduk." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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