Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2009 yılında madencilik sektörümüzün Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya katkısı 11 milyar lira iken, 2020... - Haberler Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2009 yılında madencilik sektörümüzün Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya katkısı 11 milyar lira iken, 2020...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2009 yılında madencilik sektörümüzün Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya katkısı 11 milyar lira iken, 2020 yılında bu sayı yaklaşık 6 kat artarak 59,2 milyar liraya yükseldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2009 yılında madencilik sektörümüzün Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya katkısı 11 milyar lira iken, 2020 yılında bu sayı yaklaşık 6 kat artarak 59,2 milyar liraya yükseldi. 10 senede 5 kattan daha fazla bir artış göstermiş olduk." - ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: '2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptık'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptık"

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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