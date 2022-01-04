Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2009 yılında madencilik sektörümüzün Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya katkısı 11 milyar lira iken, 2020 yılında bu sayı yaklaşık 6 kat artarak 59,2 milyar liraya yükseldi. 10 senede 5 kattan daha fazla bir artış göstermiş olduk." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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