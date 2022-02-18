Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Kademeli elektrik tarifesi) Biz bu ayarlamanın vatandaşlarımız üzerinde bir sıkıntı-zorluk oluşturduğunun farkındayız. Onun için de çare arıyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi