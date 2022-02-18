Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Kademeli elektrik tarifesi) Biz bu ayarlamanın vatandaşlarımız üzerinde bir sıkıntı-zorluk... - Haberler
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Kademeli elektrik tarifesi) Biz bu ayarlamanın vatandaşlarımız üzerinde bir sıkıntı-zorluk...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Kademeli elektrik tarifesi) Biz bu ayarlamanın vatandaşlarımız üzerinde bir sıkıntı-zorluk oluşturduğunun farkındayız. Onun için de çare arıyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Kademeli elektrik tarifesi) Biz bu ayarlamanın vatandaşlarımız üzerinde bir sıkıntı-zorluk oluşturduğunun farkındayız. Onun için de çare arıyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Fatih Dönmez, Enerji, Ekonomi, Haberler

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