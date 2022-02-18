Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'de neredeyse 130 bin civarında dernek ve vakıf var. Onları ticarethane grubundan mesken... - Haberler
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'de neredeyse 130 bin civarında dernek ve vakıf var. Onları ticarethane grubundan mesken...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'de neredeyse 130 bin civarında dernek ve vakıf var. Onları ticarethane grubundan mesken tarife grubuna almış oluyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'de neredeyse 130 bin civarında dernek ve vakıf var. Onları ticarethane grubundan mesken tarife grubuna almış oluyoruz. Neredeyse yarı yarıya yakın indirim söz konusu olacak. Cemevleri de bu uygulamayla birlikte bu ucuz tarife dilimden yararlanmış olacaklar. Mesken grubunda ibadethaneler vardı. Şimdi dernek, vakıf ve cemevleri gibi sivil toplum kuruluşları da bu gruba dahil edilmiş oldu." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

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