Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Elektrik dağıtım şirketlerinin fahiş oranda kar elde etme iddiası)Elektrik dağıtım şirketi ve görevli tedarikçi şirketi ekstra bir kar marjı koyamazlar. Çünkü onların hepsinin ne kadar bir bedel alacağı bu düzenlemelerle ortaya konmuş. Aksi bir davranış varsa zaten denetim mekanizmasında bunlar çıkar." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi