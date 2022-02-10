Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Muhalefetin siyaset tarzı, Türkiye'nin yerli ve milli politikalar kadar yerli ve milli siyasetçilere... - Haberler
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Muhalefetin siyaset tarzı, Türkiye'nin yerli ve milli politikalar kadar yerli ve milli siyasetçilere...

AA, Murat Temizer - Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Muhalefetin siyaset tarzı, Türkiye'nin yerli ve milli politikalar kadar yerli ve milli siyasetçilere ihtiyacı olduğunu gösteriyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Muhalefetin siyaset tarzı, Türkiye'nin yerli ve milli politikalar kadar yerli ve milli siyasetçilere ihtiyacı olduğunu gösteriyor"

AA / Murat Temizer - Ekonomi

Fatih Dönmez, Türkiye, Siyaset, Milli, Ekonomi, Haberler

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