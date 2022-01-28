Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibarıyla son bulacak. Doğalgazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürülecek. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi