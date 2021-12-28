Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Artık çıtayı sadece üretimle, ihracat rakamlarıyla belirlemek bize yetmez. Enerji teknolojilerinde... - Haberler Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Artık çıtayı sadece üretimle, ihracat rakamlarıyla belirlemek bize yetmez. Enerji teknolojilerinde...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Artık çıtayı sadece üretimle, ihracat rakamlarıyla belirlemek bize yetmez. Enerji teknolojilerinde özelde de bor teknolojilerinde artık dünya markası olacak işleri ortaya koymak arzusundayız."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Artık çıtayı sadece üretimle, ihracat rakamlarıyla belirlemek bize yetmez. Enerji teknolojilerinde özelde de bor teknolojilerinde artık dünya markası olacak işleri ortaya koymak arzusundayız." - ANKARA

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