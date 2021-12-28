Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Artık çıtayı sadece üretimle, ihracat rakamlarıyla belirlemek bize yetmez. Enerji teknolojilerinde özelde de bor teknolojilerinde artık dünya markası olacak işleri ortaya koymak arzusundayız." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet