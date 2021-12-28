Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Artık çıtayı sadece üretimle, ihracat rakamlarıyla belirlemek bize yetmez. Enerji teknolojilerinde...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Artık çıtayı sadece üretimle, ihracat rakamlarıyla belirlemek bize yetmez. Enerji teknolojilerinde özelde de bor teknolojilerinde artık dünya markası olacak işleri ortaya koymak arzusundayız."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Artık çıtayı sadece üretimle, ihracat rakamlarıyla belirlemek bize yetmez. Enerji teknolojilerinde özelde de bor teknolojilerinde artık dünya markası olacak işleri ortaya koymak arzusundayız." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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