Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Burdur'da - Haberler
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Burdur'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Burdur'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi ziyaret için Burdur'a geldi.

BURDUR (İHA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi ziyaret için Burdur'a geldi.

Bir dizi ziyaret için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Burdur'a geldi. Bakan Dönmez, ziyaretlerine Valilik ile programın ile başladı. İl protokolü tarafından karşılanan Bakan Dönmez, Valilik anı defterini imzaladıktan sonra Valilik makamına geçti. Burada Vali Ali Arslantaş, tarafından ildeki gelişmeler hakkında bilgi Bakan Dönmez'e bilgi verildi.

Program İl Özel İdaresi'nde gerçekleşecek Enerji Koordinasyon Toplantısıyla devam edecek. - BURDUR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Burdur'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Burdur'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Burdur'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Burdur'da

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