Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dağıtım sektörümüzde 2021-2025 döneminde ise 78 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirmeyi...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dağıtım sektörümüzde 2021-2025 döneminde ise 78 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez : "Dağıtım sektörümüzde 2021-2025 döneminde ise 78 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." - ANTALYA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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