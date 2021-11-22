Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dağıtım sektörümüzde 2021-2025 döneminde ise 78 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirmeyi... - Haberler Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dağıtım sektörümüzde 2021-2025 döneminde ise 78 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirmeyi...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dağıtım sektörümüzde 2021-2025 döneminde ise 78 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez : "Dağıtım sektörümüzde 2021-2025 döneminde ise 78 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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