Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Uluslararası kuruluşlara, uluslararası yatırımcılara Türkiye'ye yatırım yapmayın diyecek kadar... - Haberler Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Uluslararası kuruluşlara, uluslararası yatırımcılara Türkiye'ye yatırım yapmayın diyecek kadar...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Uluslararası kuruluşlara, uluslararası yatırımcılara Türkiye'ye yatırım yapmayın diyecek kadar pervasızlaşan bir güruh var Türkiye'de.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez : "Uluslararası kuruluşlara, uluslararası yatırımcılara Türkiye'ye yatırım yapmayın diyecek kadar pervasızlaşan bir güruh var Türkiye'de. Kendi milletini, kendi devletini dışarıya şikayet edebilecek, burada yatırım yapmayın diyebilecek kadar gözleri ve kalpleri kararmış bir topluluk maalesef." - ANTALYA

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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