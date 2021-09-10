Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bilecik'te ziyaretlerde bulundu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Bakan Dönmez, ilçede Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Reşadiye Mahallesi'nde yapımına başlanan 180 yeni konutun projesini inceledi.
Dönmez, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ile yetkililerden çalışmalar konusunda bilgi alarak inşaatı devam eden evleri gezdi.
Daha sonra Gölpazarı Kaymakamlığını ziyaret eden Dönmez, AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi.
Son dakika haber | Bakan Koca: "(Kovid-19) Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, şu an vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı.
Bakan Koca: "(Kovid-19) Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. mu varyantı 2 vaka var. Bu 2 vaka da İstanbul'da, aşılı değiller."