Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla cuma günü Hatay Dörtyol'da Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla cuma günü Hatay Dörtyol'da Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla cuma günü Hatay Dörtyol'da Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı