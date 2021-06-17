Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sinop'ta

Belediye Başkan Vekilimiz Önder Serdar Öztürk bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere ilimize gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i hazır bulunan protokolle birlikte Sinop Valiliği'nde karşıladı.