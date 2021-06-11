Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Konya'da yenilenebilir enerji yatırımlarını değerlendirdi Açıklaması
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Konya'da yenilenebilir enerji yatırımlarını değerlendirdi Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Konya'da yenilenebilir enerji yatırımlarını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bundan 5-6 sene öncesinde bile sadece birkaç megavat güneş santrali varken, bugün 7 bin megavatın üzerinde bir güneş santrali söz konusu. İnşallah belki birkaç yıla da 10 megavatın üzerine çıkmış olacağız." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bundan 5-6 sene öncesinde bile sadece birkaç megavat güneş santrali varken, bugün 7 bin megavatın üzerinde bir güneş santrali söz konusu. İnşallah belki birkaç yıla da 10 megavatın üzerine çıkmış olacağız." dedi.

Dönmez, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) Sahası (YEKA GES-1) SCADA Merkezi Temel Atma Töreni'nin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Karapınar'daki güneş enerjisi santralinin ihalesinin yaklaşık 3-4 yıl önce gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin Türkiye'nin ilk Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları santrali olduğunu dile getiren Dönmez, bin megavatlık tesisin yaklaşık 270 megavatlık kısmının işletmeye alındığını anlattı.

Dönmez, bugün ayrıca bu tesisin otomasyon merkezinin temelini de attıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çevre Bakanımız bize eşlik etti, Sanayi Bakanımız da buradalar. Yüzde yüz çevreci bir yatırım. İnşallah 2022 yılı sonunda bu tesisi tam kapasiteyle devreye almış olacağız. Bundan 5-6 sene öncesinde bile sadece birkaç megavat güneş santrali varken, bugün 7 bin megavatın üzerinde bir güneş santrali söz konusu. İnşallah belki birkaç yıla da 10 megavatın üzerine çıkmış olacağız."

Dönmez, yenilenebilir enerjide şu an kurulu gücün, toplam kurulu gücün yüzde 52'sine ulaştığını söyledi.

"Artık bu yerli ve temiz kaynakları enerjiye dönüştüren ekipmanları da yerlileştiriyoruz"

Atılımların devam edeceğini belirten Dönmez, şöyle devam etti:

"Son 3-4 yılda elektrik üretim tesislerine ilave edilen kapasitenin neredeyse yüzde 90'ından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinden oluşuyor, hidrolik, güneş, rüzgar, jeotermal, biokütle gibi. Artık bu yerli ve temiz kaynakları enerjiye dönüştüren ekipmanları da yerlileştiriyoruz. Şu anda Karapınar'daki santral sahasında kullanılan ekipmanın neredeyse yüzde 75-80'lik kısmı Türkiye'de imal ediliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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