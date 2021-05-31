Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Koordinasyon Toplantısı'na Katılmak ve Ziyaretlerde Bulunmak Üzere İlimize Teşrif Etti
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Koordinasyon Toplantısı'na Katılmak ve Ziyaretlerde Bulunmak Üzere İlimize Teşrif Etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Koordinasyon Toplantısı'na Katılmak ve Ziyaretlerde Bulunmak Üzere İlimize Teşrif Etti
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Koordinasyon Toplantısı'na Katılmak ve Ziyaretlerde Bulunmak Üzere İlimize Teşrif Ettiİlk olarak Valiliğimizi ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i, Valimiz Ali Fuat Atik makamında ağırlayarak ilimizde yapımı devam...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Koordinasyon Toplantısı'na Katılmak ve Ziyaretlerde Bulunmak Üzere İlimize Teşrif Ettiİlk olarak Valiliğimizi ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i, Valimiz Ali Fuat Atik makamında ağırlayarak ilimizde yapımı devam eden yatırımlarla ilgili brifing verdi. Valilik ziyaretinden sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sonrasında Nihat Zeybekci Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez Başkanlığında Valimiz Ali Fuat Atik, Denizli milletvekilleri; Ak Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Ahmet Yıldız, Şahin Tin, Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe belediye başkanları, ilgili kurum müdürleri ve yatırımcı firma yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı yatırımcı firmaların yatırımları ile ilgili brifing vermesiyle sonlandı. Toplantının ardından Sayın Bakanımız ilimizde gerçekleştirilecek yatırımlarla ilgili gazetecilere müjdeler vererek basın açıklaması gerçekleştirip ilimizden ayrıldı.

Kaynak: Habermetre

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Koordinasyon Toplantısı'na Katılmak ve Ziyaretlerde Bulunmak Üzere İlimize Teşrif Etti - Haberler
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