Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Koordinasyon Toplantısı'na Katılmak ve Ziyaretlerde Bulunmak Üzere İlimize Teşrif Etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Koordinasyon Toplantısı'na Katılmak ve Ziyaretlerde Bulunmak Üzere İlimize Teşrif Ettiİlk olarak Valiliğimizi ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i, Valimiz Ali Fuat Atik makamında ağırlayarak ilimizde yapımı devam...