Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Konya Valiliğini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Konya Valiliğine ziyarette bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Konya Valiliğine ziyarette bulundu.

Dönmez, bazı temaslarda bulunmak ve GAZBİR-GAZMER Temiz Enerji Teknolojileri Merkezi açılış törenine katılmak için geldiği Konya'da Valiliği ziyaret etti, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ardından Konya Valisi Vahdettin Özkan'la, kentteki projeler ve yatırımlar hakkında bir süre görüşen Dönmez'e, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Dönmez, bugün Konya'da Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, AK Parti Konya İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek ve GAZBİR-GAZMER Temiz Enerji Teknolojileri Merkezi açılış törenine iştirak edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin